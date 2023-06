Após serem despejados, Harry e Meghan desocupam casa no Castelo de Windsor

Nesta quinta-feira (29) o Palácio de Buckingham anunciou que o príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, e sua esposa, Meghan Markle, deixaram o chalé Frogmore, no Castelo de Windsor. Esse era o local onde o casal se hospedava em suas viagens ao Reino Unido. Em março, um porta-voz do príncipe Harry disse que o rei Charles III enviou uma ordem de despejo para o casal. A casa era a única residência dos duques de Sussex na Inglaterra. Atualmente, o casal mora com os dois filhos na Califórnia, nos Estados Unidos.

"Frogmore Cottage" é uma casa de 400 metros quadrados localizada no terreno ao redor do Castelo de Windsor, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres. O local O foi concedido ao casal pela rainha Elizabeth II em 2018, como presente de casamento.

O palácio não disse quem poderia ser o novo morador da casa. Porém, o jornal "The Sun" disse que o rei pediu ao príncipe Andrew seu irmão mais novo que atualmente vive em uma luxuosa propriedade real em Windsor que se mudasse para Frogmore Cottage. A ideia do rei é reduzir despesas da monarquia, sustentada por impostos públicos.

Poucos meses depois de publicar, em janeiro, seu livro "Na Sombra", em que ataca duramente a monarquia, Harry foi convidado a devolver a casa que lhe custou cerca de 2,4 milhões de libras (U$ 3 milhões, ou R$ 14,5 milhões) para reformar.

