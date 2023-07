Aquecimento 67: Cantor Sul-mato-grossense faz clipe em pontos turísticos da Capital

Conhecendo bem Mato Grosso do Sul, onde foi nascido e criado, Deh Leão, como é conhecido, não poderia ter escolhido outro lugar para gravar seu clipe “Aquecimento 67”. Fugindo um pouco do sertanejo – estilo musical que representa o Estado – o jovem lançou uma música com o ritmo funk. O que chama a atenção é o cenário, sendo alguns dos pontos turísticos de Campo Grande.

“Nasci em Pedro Gomes, no interior de MS, mas aos 18 anos me mudei para a Capital, para estudar. Desde pequeno comecei a cantar na igreja e foi lá que descobri minha vocação, e não parei mais”, contou ele ao JD1.

Em 2018, ele decidiu se dedicar à música secular, explorando outros estilos além do religioso. Foi quando lançou sua primeira música e clipe, em 2019, intitulados "Eu não vou parar".

Desta vez, será lançado o clipe chamado "Aquecimento 67", que faz parte de um projeto maior intitulado "ONE". “A música traz elementos característicos do sertanejo e misturamos a sanfona com o beat de funk. O estilo ‘aquecimento’ muito usado para preparação de pistas de funk, e 67 que representa o DDD de MS”, detalhou ele.

De acordo com o cantor, outros gêneros que diferem do sertanejo “não possuem muito espaço ou valorização no Estado, e ‘Aquecimento 67’ vem pra afirmar que sim, nós existimos!”, acrescentou ele.

Sobre os locais escolhidos para a gravação...

“Escolhemos uma fazenda localizada a pouco mais de 10km de São Paulo para representar o AGRO... ‘agro também é FUNK’. O agro representa uma grande parcela no PIB de Mato Grosso do Sul”, contou à reportagem.

A Morada do Baís é um espaço cultural, conhecido por abrigar exposições artísticas, apresentações musicais, peças teatrais e outros eventos culturais.

O Mercadão Municipal é um importante ponto de referência na Cidade. Localizado no coração do centro histórico, o Mercadão é conhecido por oferecer uma ampla variedade de produtos frescos, como frutas, legumes, carnes e peixes, além de iguarias locais, como queijos, doces e temperos típicos.

Os jogos de bairro em campos de terra desempenham um papel significativo na comunidade local. Essas competições esportivas, realizadas em campos simples, porém cheios de energia, promovem a união entre os moradores e fortalecem os laços comunitários.

A presença de bares nos bairros relata a vida comunitária. Esses estabelecimentos não apenas oferecem opções de entretenimento e lazer, mas também proporcionam um espaço de encontro e convívio entre os moradores locais. Os bares em bairros tornam-se pontos de referência onde as pessoas se reúnem para socializar, criar vínculos e fortalecer a coesão social.

“O clipe, através de representações muito significativas, procura passar uma energia de alegria, descontração, inclusão e diversidade!”, finalizou. Assista:

