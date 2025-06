"Arraiá" beneficente agita shopping da Capital nos dias 12 e 13 de julho

O 2º Arraiá Beneficente de Norte a Sul está marcado para os dias 12 e 13 de julho, no estacionamento platô do Shopping Norte Sul Plaza (saída G – Cinépolis, acesso pela Rua Japão).

O evento será realizado das 17h às 22h, com entrada gratuita. A programação promete dois dias de música ao vivo, comidas típicas, brincadeiras tradicionais e muita animação para toda a família.

No sábado (12), o cantor Givago subirá ao palco com repertório de forró e sertanejo. Já no domingo (13), quem comandará a festa são Maria Claudia e Marcos Mendes, com xote, baião e clássicos de arraial, além da apresentação de quadrilha tradicional.

Entre a programação, o público poderá participar de atividades como correio elegante, bingo, tomba-latas e visitar a vendinha de artigos juninos, com estalinhos e prendas.

O evento contará também com a presença da tradicional Pipoca do Baiano, uma referência na cidade.

A praça de alimentação terá pratos como sopa paraguaia, arroz doce, canjica, pamonha, milho verde, cural, cachorro-quente, pastel, tapioca, bolo de cenoura com chocolate, bolachas, cocadas, compotas, castanhas, pão de mel, arroz carreteiro, quentão e chopp. Toda a renda das barracas será revertida para projetos sociais.

