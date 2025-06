"Arraiá" solidário em Campo Grande arrecada fundos para construção da sede de ONG

No próximo sábado (28) o estacionamento do Fort Atacadista União, localizado na Rua Petrópolis, nº 1080, em Campo Grande, será palco de uma festa junina com um propósito especial: arrecadar recursos para a construção da sede própria da Associação de Mães Trabalhando a Inclusão (AMATI).

A AMATI é uma entidade que há mais de 30 anos atende crianças em situação de vulnerabilidade social no Bairro Aero Rancho.

O evento, chamado de Arraiá Solidário, acontecerá das 9h às 17h, com entrada gratuita. É a primeira vez que o Fort Atacadista, realizará uma ação solidária desse tipo em Mato Grosso do Sul.

A programação inclui barracas com comidas e bebidas típicas, brincadeiras tradicionais, como pescaria, além de apresentações culturais.

Um dos destaques será a quadrilha formada por crianças assistidas pela AMATI, que atende atualmente cerca de 250 meninas e meninos a partir dos quatro meses de idade, oferecendo acolhimento, atividades pedagógicas e apoio às famílias.

A instituição é uma organização sem fins lucrativos, mantida por meio de doações e do apoio da comunidade.

Serviço

Arraiá Solidário em prol da AMATI

Data: 28 de junho (sábado)

Horário: das 9h às 17h

Local: Estacionamento do Fort Atacadista União (Rua Petrópolis, nº 1080 – Bairro União, Campo Grande/MS)

Entrada gratuita

