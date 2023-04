Artista se comove e faz música para sul-mato-grossense que luta contra câncer

"Eiii, Bernardo! Então, eu estou com câncer. Daí há um tempo atrás meu médico disse que o tratamento não tava fazendo efeito, e que as minhas chances eram baixas. Aí eu tava escutando as suas músicas e decidi jogar tudo pro alto e viajar sozinha. Foi uma das sensações mais maravilhosas que tive na vida. Te escutar e viver uma liberdade imensa. Sou muito grata!". Tudo começou com essa mensagem da Isabella Marques, de 28 anos, para um de seus cantores preferidos. Mas o que ela não imaginava é que algo tão bacana estaria por vir: uma música em sua homenagem!

Bernardo do Espinhaço

Bernardo Puhler, conhecido como Bernardo do Espinhaço, é um montanhista, comunicólogo, produtor, cantor e compositor mineiro. Nascido na Serra do Espinhaço, ele é conhecido como o cantor dos montanhistas e tem nessa região sua maior inspiração. Criou diversas canções inspiradas no montanhismo e nas atividades outdoor, e foi exatamente isso que cativou a jovem Isabella, após receber o diagnóstico de câncer nos ossos, há 3 anos.

Disposta a encarar o próprio destino, a jovem viveu experiências únicas enquanto viajou, e compartilhou as lembranças com o artista, que não pensou duas vezes e criou uma nova canção, mas desta vez, dedicada a ela.

Ao JD1, Bernardo contou como foi conhecer a história de vida de uma fã, e saber que a motivou em decisões importantes. "Na verdade, começou quando uma pessoa que conheceu ela numa viagem, me contou a história dela. Fiquei já meio tocado com aquilo e a adicionei no Instagram. Logo depois ela me mandou mensagem, dizendo que estava feliz. E na sequência me contou ela mesma sua história de vida", detalha ele.

Segundo o cantor, essa não foi a primeira vez que algum fã compartilhou com ele sua trajetória, mas dessa vez tinha sido diferente, o fez refletir profundamente. "Ao longo da minha vida como músico, eu já escutei histórias parecidas, especialmente ao final dos shows quando as pessoas sempre relatam como minha música tocou a vida delas. Mas no caso da Isa, eu comecei a navegar pelo perfil dela, e ler as coisas que ela escrevia. Na bio do Instagram dela, estava um trecho de uma música minha 'chamando-me a existir'. Esse conjunto de informações foi me transferindo empaticamente para o 'lugar' dela. Eu passei a sentir um pouco do turbilhão que ela está vivendo desde o diagnóstico. Daí comecei a escrever", conta ele à reportagem.

Bernardo descreve que a canção foi crescendo como um "rito de ruptura contra essa sentença". "O tempo inteiro me preocupava em deixar ela feliz com a música, por isso fui cortando o drama e deixando a canção leve. É um axé, né?! Tem aquela energia do movimento, que foi a proposta dela pra vida. Era louco porque eu chorava e ia criando algo alegre, festivo. Quando terminei eu estava exausto e realizado. Só pensava em mandar pra ela", celebra o cantor. "A música 'Dá aqui que o destino é meu' é para a Isabella e quem mais quiser usar essa canção pra viver com entrega", acrescentou.

Para Isabella, foi como tudo se encaixasse, sua decisão, experiências, e a música de Bernardo. "Em menos de 24h de lançamento foi EXTREMAMENTE positivo. Na real, não sei uma palavra mais forte que extremamente porque o tanto de pessoa que veio falar comigo, seja conhecido ou não, o tanto de pessoas emocionadas e felizes, coisas que apenas as músicas dele passam, e essas pessoas estão conhecendo agora, junto com minha história. Muita gente veio elogiar a música, e foi ver outras canções dele. Só tenho a agradecer, mais uma vez a ele, e dizer que se eu pudesse, agradeceria muito mais porque ele merece. A música boa dele, toca a alma", vibra a jovem.

Agora, a nova meta dos dois é chamar a atenção da página Razões Para Acreditar, no Instagram, para que mais pessoas conheçam a história da Isabella e escutem a música 'Dá aqui que o destino é meu'. Marque o perfil na publicação do cantor Bernardo do Espinhaço e ajude nessa causa! Confira a música e um pouco da viagem da Isabella:

