Artista viraliza ao fazer graffiti em comércios de desconhecidos na Capital

Dar cor e mais "vida" para os comércios de Campo Grande. Esse é o objetivo do projeto criado pelo Rabisco Easy. Com gesto nobre e de empatia, artista tem ganhado as redes sociais ao compartilhar vídeo em que dá de presente um desenho de graffiti com nome do comércio.

O graffiti é uma expressão artística realizada em espaços públicos. Essa arte surgiu da realidade da periferia urbana e evidencia críticas sociais. Grande parte dos grafiteiros exploram a diversidade de cores em suas obras. A arte do grafite é uma manifestação artística que acontece em espaços públicos.

Nos vídeos do Rabisco Easy, começa sempre ele pedindo permissão para os donos dos comércios, que ao receber a proposta para ficar com "cara nova" demonstram alegria.

"Primeiro faço com letra maiúscula para não me perder no trajeto e ver o tamanho da palavra. Depois venho preenchendo e depois com o contorno", explicou ele.

Com cores sempre fortes e chamativas, é inevitável passar pelos lugares e não notar a arte. No perfil do Instagram, há vídeos de lanchonetes, trailer, bar, todos com o nome em destaque bem grande e colorido.

Caindo no gosto dos Campo-grandenses, a ideia de ganhar um graffiti no comércio foi vista como algo legal, e o artista já mandou o recado: "Quem for de Campo Grande e tiver um comércio, uma lanchonete ou lava-jato, me chama aí por mensagem. Vai que você ganha um presente também!", afirmou o jovem.

Até quem não é da Capital já deseja ganhar um graffiti. "Parabéns, quando vier para Corumbá eu quero. Apaixonada", escreveu uma seguidora nos comentários. "Nota meu bar, por favor!!!", comentou outro.

Confira uma das artes de Rabisco Easy:

