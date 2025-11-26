Artistas de MS apresentam espetáculo "Cabeça de Toco" no TRISCA, no Piauí

A partir desta sexta-feira (28), os artistas sul-mato-grossenses Febraro de Oliveira, Marcos Mattos, Marcus Perez e Renata Leoni, da Arado Cultural, participam do TRISCA – Festival de arte COM crianças, em Parnaíba (PI), levando o espetáculo “Cabeça de Toco, aqui tudo é mato”. A participação ocorre por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), operacionalizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A relação com o Festival começou em 2018, quando Renata Leoni convidou Soraya Portela, diretora do TRISCA, para o projeto Dancidades em Campo Grande. Desde então, as instituições têm construído uma rede colaborativa de troca de experiências entre MS e Piauí.

Os artistas têm programação intensa em três dias. Nesta sexta (28), realizam a mediação artística “Desimaginar o mundo” com crianças, em duas instituições de Parnaíba. No sábado (29), participam do acontecimento “Cabeça de Toco, todo mar aqui é mato”, na praia Pedra do Sal.

Na segunda-feira (1º), integram o fórum “Fala na Lata: Pensamento Cerradiço” com crianças da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e, às 19h, apresentam o espetáculo no Teatro Saraiva.

Inspirado na obra de Conceição dos Bugres e nas memórias dos quintais dos artistas, Cabeça de Toco é uma dança-instalação que mistura corpo, memória e natureza. A obra usa 30 pedaços de madeira em cena para abordar impacto ambiental, destruição e renascimento em uma narrativa poética que dialoga com as infâncias e com os territórios do Centro-Oeste.

O coletivo reúne experiências diversas: Renata Leoni, ex-bailarina dos grupos Pantanaliadança e Ginga; Marcos Mattos, ex-diretor artístico da Cia Dançurbana; Febraro de Oliveira, escritor premiado; e Marcus Perez, artista da cena e pesquisadora de danças brasileiras.

Para Renata, a participação no TRISCA marca um momento especial. “É muito importante pra nós estarmos aqui, somando com artistas locais e levando esse trabalho para novas comunidades”, afirma.

