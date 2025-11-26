Menu
quarta, 26 de novembro de 2025
Comportamento

Artistas de MS apresentam espetáculo "Cabeça de Toco" no TRISCA, no Piauí

Grupo participa de três dias de atividades no Festival de arte COM crianças, em Parnaíba (PI), com apoio da Política Nacional Aldir Blanc

26 novembro 2025 - 19h12Taynara Menezes
Os artistas têm programação intensa em três dias.Os artistas têm programação intensa em três dias.   (Foto: Divulgação )

A partir desta sexta-feira (28), os artistas sul-mato-grossenses Febraro de Oliveira, Marcos Mattos, Marcus Perez e Renata Leoni, da Arado Cultural, participam do TRISCA – Festival de arte COM crianças, em Parnaíba (PI), levando o espetáculo “Cabeça de Toco, aqui tudo é mato”. A participação ocorre por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), operacionalizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A relação com o Festival começou em 2018, quando Renata Leoni convidou Soraya Portela, diretora do TRISCA, para o projeto Dancidades em Campo Grande. Desde então, as instituições têm construído uma rede colaborativa de troca de experiências entre MS e Piauí.

Os artistas têm programação intensa em três dias. Nesta sexta (28), realizam a mediação artística “Desimaginar o mundo” com crianças, em duas instituições de Parnaíba. No sábado (29), participam do acontecimento “Cabeça de Toco, todo mar aqui é mato”, na praia Pedra do Sal.

Na segunda-feira (1º), integram o fórum “Fala na Lata: Pensamento Cerradiço” com crianças da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e, às 19h, apresentam o espetáculo no Teatro Saraiva.

Inspirado na obra de Conceição dos Bugres e nas memórias dos quintais dos artistas, Cabeça de Toco é uma dança-instalação que mistura corpo, memória e natureza. A obra usa 30 pedaços de madeira em cena para abordar impacto ambiental, destruição e renascimento em uma narrativa poética que dialoga com as infâncias e com os territórios do Centro-Oeste.

O coletivo reúne experiências diversas: Renata Leoni, ex-bailarina dos grupos Pantanaliadança e Ginga; Marcos Mattos, ex-diretor artístico da Cia Dançurbana; Febraro de Oliveira, escritor premiado; e Marcus Perez, artista da cena e pesquisadora de danças brasileiras.

Para Renata, a participação no TRISCA marca um momento especial. “É muito importante pra nós estarmos aqui, somando com artistas locais e levando esse trabalho para novas comunidades”, afirma.

