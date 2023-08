As luanetes piram! Luan Santana faz confissão sexual e afirma que "bagulho é bruto"

O cantor Sul-mato-grossense Luan Santana pegou as luanetes de surpresa ao dar detalhes sobre sua vida íntima. Durante entrevista a rádio Band News FM, o artista mostrou um lado mais ousado e contou detalhes sobre como é entre quatro paredes. De acordo com ele, nunca brochou e revelou ainda que tem pegada na ‘hora H’.

Durante conversa o sertanejo, que está solteiro desde o fim de seu noivado com Izabella Cunha, não escondeu detalhes. “Nunca brochei, nunca brochei. Imbrochável”, disse Luan Santana, sem titubear.

Logo depois, o repórter questionou sobre a sua performance na cama. “É um touro ou um bezerro na hora H?”. Sem pensar muito, Luan revelou que tem pegada. “É touro, rapaz, é touro. É tipo Barretos. O bagulho é bruto”, afirmou o cantor.

As revelações não pararam por aí. O cantor sertanejo, que está solteiro desde maio deste ano, confirmou que está aproveitando bastante a sua nova fase de liberdade. “Estou mais solto que amendoim na boca de banguela”, brincou Luan. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também