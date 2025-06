Associação dos Hamburgueiros entrega cobertores arrecadados e anuncia calendário até dezembro

A Associação dos Hamburgueiros do Mato Grosso do Sul realizou, nesta terça-feira (24), a doação de mais de 300 cobertores, além de blusas e casacos, ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A entrega foi realizada na sede do FAC, em Campo Grande, e representa o resultado do 3º Festival do Hambúrguer, promovido no fim de maio nos Altos da Avenida Afonso Pena. Parte das peças foi arrecadada durante o festival, enquanto outra parte foi adquirida diretamente pela entidade.

O presidente da associação, Weslley Renovato, liderou a entrega ao lado dos diretores Luan Charão e Guilherme França. Os itens foram recebidos por Adir Diniz, presidente do FAC.

Além da ação de inverno, a associação divulgou o seu calendário de atividades para o segundo semestre de 2025, que inclui cursos gratuitos, eventos gastronômicos e ações sociais em várias cidades do estado.

Confira a agenda:

Julho (última semana):

Curso prático de molhos e temperos oferecido gratuitamente no Senac para associados da entidade.

Agosto:

Realização do 1º Encontro 067 de Food Trucks, Cervejarias e Hamburguerias, com entrada franca na Praça do Papa, em Campo Grande.

Outubro:

Ação especial de Dia das Crianças, com a doação de hambúrgueres para mil crianças em Campo Grande, Dourados e Chapadão do Sul. A iniciativa já distribuiu cerca de 8 mil lanches em edições anteriores.

Dezembro:

Hamburgada Open Time do MS – evento festivo com hambúrgueres liberados, música ao vivo e convites limitados.

Para acompanhar as ações e novidades, basta seguir o perfil oficial da entidade no Instagram.

