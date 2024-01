Até logo! Cidade do Natal se despede na Capital; local recebeu 300 mil pessoas

O 'Natal 2023' se despediu de vez de Campo Grande. Isso porque a programação da Cidade do Natal fechou com chave de ouro as festividades da edição “Natal CG é Tamanho Família” nesse domingo (7). Ao todo, foram 300 mil pessoas que se divertiram no local, prestigiando todas as atrações.

Para a prefeita da Capital, Adriane Lopes, a expressiva adesão da população e turistas, ressalta os impactos positivos na geração de emprego, renda e no fomento à cultura e oportunidades.

“Nós agradecemos a todos que prestigiaram nossa programação desde o mês de novembro, e a todos os envolvidos nesse projeto que se tornou tradição em nossa Cidade Morena. Nós fomentamos o turismo, emprego e renda e encerramos essa edição com muita felicidade e o sentimento de dever cumprido”, ressaltou ela.

No último dia de programação, a 'Parada Natalina' encerrou a edição, apresentando o tradicional desfile e contagiando o público com a empolgação do Senhor e Senhora Rena, além da adorável Reninha, que proporcionaram momentos de descontração, sorrisos e oportunidades para a população tirar diversas fotos.

Ainda conforme a prefeita, a festa natalina que se tornou tradicional na Capital, sendo na Cidade do Natal, nos bairros e na Rua 14 de Julho, terá continuidade.

O público compareceu todos os dias de programação e, segundo dados da Guarda Civil Metropolitana, 300 mil pessoas passaram pela Cidade do Natal do dia 7 de dezembro de 2023 até 7 de janeiro de 2024. A média foi de 10 mil pessoas por dia. No entanto, o destaque foi para a Virada do Ano, que conforme dados apontam um público de 30 mil pessoas, 50% a mais do que foi anunciado anteriormente.

Durante todo o mês de dezembro de 2023, o local esteve aberto para a população, oferecendo atrações e brinquedos gratuitos. Ao longo dos 30 dias de funcionamento, as crianças se divertiram nos brinquedos infláveis, na roda-gigante e na Casa do Papai Noel. Foram 85 atrações e shows de diversas modalidades.

Vale lembrar da abertura especial do espaço para crianças com deficiência, que disponibilizou horários especiais, evitando filas e aglomerações que poderiam gerar desconforto nas crianças.

As celebrações do “Natal de CG é Tamanho Família” ofereceram programações musicais, apresentações e atrativos. A Cidade do Natal foi decorada com Presépio, Árvore Iluminada, uma Praça de Alimentação e a famosa Casa do Papai Noel. A programação de Natal de 2023 ainda contemplou o tradicional City Tour.

