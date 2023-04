Au au: Petshop da Capital viraliza com propaganda inusitada na internet

Os rostinhos já são conhecidos, mas desta vez eles surgiram criando conteúdo para um Pet Shop. Famosos na Capital, através da loja 'Tô Precisando Presentes', desta vez irmãos decidiram brincar com o novo empreendimento: o PetStop CG!

No vídeo, o tema é o medo de dar banho nos pets durante o inverno. "Esfriou, mas não se preocupe. Aqui o nosso banho é quentinho e com os melhores produtos. Olha, esse é o nosso cachorrão, tamanho grande e olha como ele é peludo", disse a jovem enquanto demonstrava o homem tomando banho.

Tendo o bom humor como o principal aliado para fazer o marketing dos empreendimentos, o vídeo caiu na graça do povo. Na internet, diversas páginas compartilharam o vídeo no Instagram, como os perfis Alfinetei e POPTime, que são nacionais. Na Capital, a repercussão também gerou comentários.

"Vou agendar pra dar banho na minha família", escreveu um internauta. "Coisas que só vemos em CG", disse outra. "Eles se superam a cada vídeo, agora sobre pets", riu uma seguidora.

