Autor lança obra que resgata afetos e histórias de Miranda em manhã de autógrafos

O escritor Sérgio Maidana, de 59 anos, lançará, oficialmente, no próximo domingo (28), o livro 'Na Beira do Mondego', uma coletânea de crônicas e artigos escritos por ele.

A manhã de autógrafos será realizada a partir das 10h no Cotolengo Sul-Mato-Grossense, localizado na Rua Jamil Basmage, 996, na Mata do Jacinto.

A obra reúne textos autorais que retratam lembranças, personagens e paisagens afetivas da cidade de Miranda, onde o autor viveu momentos marcantes de sua infância e juventude.

"Durante muitos anos escrevi semanalmente no jornal, trazendo histórias do cotidiano, muitas delas ligadas à minha infância em Miranda. Meu pai foi prefeito da cidade, então cresci envolvido com figuras políticas e a vida cultural do município", explicou o autor.

A tiragem inicial foi de 500 cópias. O título do livro remete ao antigo nome do rio Miranda, batizado pelos portugueses como Mondego, em alusão ao rio homônimo em Portugal, devido à semelhança entre os cursos d’água. “Esse nome resgata uma parte da memória afetiva e histórica da cidade”, contou.

Com edição da Life Editora, Na Beira do Mondego ja está disponível em pré-venda na Amazon.

