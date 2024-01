Avião de Lauana Prado é arrombado em Mato Grosso; Nada foi levado

Uma aeronave que iria transportar a cantora Lauana Prado foi alvo de arrombamento nessa segunda-feira (1º), em Porto Alegre do Norte, a 1.143 km de Cuiabá, em Mato Grosso, após um show da virada de ano.

Na madrugada, a cantora se apresentou no show de Réveillon no município de Confresa (MT). Em um vídeo na rede social, a cantora deu detalhes de como notaram o crime.

"Gente, estava tudo pronto aqui, organizado, colocamos as malas no avião, na hora que os comandantes foram dar um check-up geral aqui na aeronave, a gente descobriu que tentaram arrombar o nosso avião. Já tinham visto falar nisso? Eu nunca tinha visto”, disse ela.

Segundo a Polícia Civil, no momento do embarque, a equipe da cantora percebeu alguns danos na aeronave, como na janela de emergência e tampa de combustível que estavam fora de posição. No local, havia marcas de mãos em algumas partes e pegadas nas asas do avião, sendo percebido que alguma pessoa entrou no avião e moveu os objetos dos lugares.

Os pilotos e tripulantes não deram falta de nenhum objeto, no entanto, por segurança, decidiram não decolar até o final de uma inspeção. Um boletim de ocorrência também foi registrado.

A empresa de táxi-aéreo que foi contratada pela assessoria da cantora para fazer o transporte enviou uma nova aeronave para a região nesta terça-feira (2), e a cantora já deixou o município. *Com informações do portal G1.

Lauana Prado esta fazendo bastante sucesso

A artista viralizou e está no topo das paradas musicais do Brasil com uma regravação da música “escrito nas estrelas”, canção da cantora Sul-mato-grossense Tetê Espíndola.

Lauana Prado chega ao topo após 14 anos de tentativas, 3 reality shows e uma mudança de nome.

Ao longo da trajetória, Lauana participou de três realities musicais: “Jovens Talentos”, em 2011, "The Voice Brasil”, em 2012, e “Mulheres que Brilham”, de 2014.

