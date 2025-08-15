Menu
Comportamento

Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia

Reinauguração traz show de Victor Sávios, maior cover de Tim Maia do Brasil

15 agosto 2025 - 14h50Carla Andréa

Campo Grande ganha, nesta sexta-feira (15), um novo ponto de encontro para os amantes de boa música, gastronomia de boteco e nostalgia.

O Época Bar & Cozinha, conhecido pela atmosfera retrô — com refrigerantes servidos em saquinhos, sanduíches clássicos e decoração inspirada no passado — muda oficialmente de endereço e passa a funcionar na Rua Vitório Zeolla, nº 810, no Bairro Carandá Bosque.

Para marcar a inauguração, o bar recebe o cantor Victor Sávios, diretamente do Rio de Janeiro, considerado o maior cover de Tim Maia no Brasil.

No repertório, sucessos que atravessam gerações e fazem parte da história da soul music brasileira, prometendo um show para cantar junto e relembrar todas as fases do “Síndico”.

Além da apresentação musical, o evento oferece cardápio especial, com comida de boteco, sanduíches exclusivos e drinks elaborados, unindo gastronomia, entretenimento e ambientação temática para criar uma experiência completa na noite campo-grandense.

Quem é Victor Sávios?

Natural de Niterói (RJ), Victor Sávios se dedica desde 2010 a homenagear Tim Maia, liderando o espetáculo Tributo ao Síndico do Brasil com a banda Filhos do Síndico. Já se apresentou em 12 estados brasileiros e levou o show para a África em 2016.

Reconhecido pela voz grave marcante e presença de palco envolvente, o cantor já participou de programas de TV como Máquina da Fama (SBT) e interpretou Tim Maia na novela Verão 90, da Rede Globo.

Seu repertório percorre todas as fases da carreira do artista, do soul ao funk, samba, bossa nova, rock e até a fase racional, sempre com energia e fidelidade à essência do ícone.

Serviço
Local: Rua Vitório Zeolla, nº 810 – Carandá Bosque
Show: Victor Sávios – às 19h
Ingressos: Sympla

