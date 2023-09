Barbie real: Com seu carro rosa, Anelise chama a atenção nas ruas da Capital

A Barbie real existe, e anda de carro pelas ruas de Campo Grande! A publicitária e influenciadora digital Anelise Calixto, de 23 anos, tem chamado a atenção no trânsito da Capital após realizar um de seus sonhos [e o de muita gente]. O que antes era um Peugeot prata, com detalhes preto, agora é todo rosa bebê metálico por fora e com muitos detalhes personalizados. Ao JD1, ela contou como foi essa transformação.

Com brilhos no retrovisor, e os adesivos que indicam o nome da publicitária, algo mais marcante desperta a curiosidade das pessoas: os cílios nos faróis. "É claro que não poderiam faltar os cílios. Acho que é algo que a galera mais comenta, além da cor, porque como é um rosa sutil, as vezes as pessoas veem os cílios primeiro e depois percebem todo o acontecimento que ele é, bem rosa todos os detalhes", brincou ela.

À reportagem, Anelise detalhou sobre a documentação e todo o processo de mudar a cor do veículo, afim de dar dias para quem tem o mesmo desejo, seja qual tema for. "O carro foi envelopado, na verdade. Fiz tudo no Studio Signs, que topou desde o início viver isso comigo, e o melhor é que o serviço foi feito em apenas três dias. E eu amei o resultado", explicou.

Qual será o nome?

Essa é uma pergunta frequente para a influenciadora, que afirma não ter escolhido ainda. "Eu fiz uma publicação no meu Instagram, onde eu peço sugestões de nomes. Confesso que tenho algumas opções mas ainda não tenho nada decidido, então podem continuar me mandando nomes e acompanhar qual será o escolhido. Por enquanto, é o carro da Anelise mesmo", afirmou. Assista a matéria completa e conheça tudo sobre o carro rosa:

