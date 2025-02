"Totalmente Premiada!": bares da Capital transmitem Oscar 2025

A atriz Fernanda Torres pediu para que o povo brasileiro não fizesse da premiação do Oscar 2025 uma final de Copa do Mundo de Futebol, mas é impossível. O brasileiro é emocionado, e o Campo-grandense já tem planos para torcer pela premiação da protagonista do filme 'Ainda Estou Aqui'. Três bares da Capital vão transmitir a cerimônia neste domingo (2), prometendo reunir todos em grande estilo.

Capivas Cervejaria

O bar, localizado na Rua Pedro Celestino, no Centro da Cidade, vai transmitir o Oscar ao vivo por um projetor de cinema, com uma decoração temática, como o famoso tapete vermelho.

"Fernandinha a sua torcida estará ORGANIZADÍSSIMA aqui. Venha com AQUELE look que te deixa muuuito chic e vamos acompanhar este momento lindo juntos. A entrada LIVRE (exibiremos a cerimônia até o fim", divulgou nas redes sociais.

Ponto Bar

Em clima de Carnaval, mas não deixando de lado a importante indicação da atriz à premiação, o local vai transmitir ao vivo, a partir das 20h, na Rua Dr. Temistócles, 103.

"Alguém aí tem dúvidas que a @oficialfernandatorres leva o Oscar para casa? Ela pediu pra gente não fazer um clima de copa, mas Fernanda, é impossível!! Domingo vamos preparar a rua para receber o Oscar com ela!!! Vem torcer junto com a gente", escreveu no Instagram.

Má Donna

Com o tema "Ainda Estou no Madonna", o bar vai transmitir a premiação internacional a partir das 20h, na Rua 14 de Julho, 2459. Mais informações podem ser obtidas no Instagram.

