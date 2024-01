Bazar da Lauane! Jovem promove evento na Capital para pagar tratamento

Topa ajudar? A jovem Lauane Alves de Miranda, de 25 anos, está organizando a 3ª edição do Bazar da Lauane. O motivo é para arrecadar dinheiro para pagar seu tratamento e medicamentos necessários. Ao JD1 ela contou sobre parte de sua história de vida.

"Infelizmente tenho uma patologia congênita rara, chamada distrofia muscular congênita merosina negativa. O tratamento é caro, então surgiu a ideia do bazar. Podemos trabalhar juntos para manter meus medicamentos em dia e dar um 'up' na minha qualidade de vida", ressaltou ela.

A meta é arrecadar o valor de R$ 8 mil. "2024 chegou com tudo e preciso da sua ajuda para arrecadar roupas, sapatos, acessórios e outras coisas incríveis. Também estamos querendo arrecadar peças exclusivas, para uma área vip, fora as doações comuns", detalhou a jovem.

O bazar vai acontecer no dia 13 de abril, mas ainda não tem o local definido. "De todo coração, agradeço a generosidade e disposição em ajudar. As pessoas interessadas podem me encontrar nas redes sociais @cadeirantemetidaasaudavel e @bazardalauane. Lá postaremos tudo sobre o evento, onde será, o horário, e as demais informações", finalizou ela.

Mais informações e doações: (67) 99186-9318 Lauane.

