Bazar de itens de grife arrecada fundos para causa animal em Campo Grande

Com o objetivo de apoiar a causa animal e colaborar com protetores independentes, três amigas promovem, no dia 31 de maio, a edição 2025 do “Bazar pelos Animais” em Campo Grande.

A ação solidária acontecerá a partir das 8h, na loja Petscão, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 3332.

Criado em 2019 por Katia, Malu e Karla, o bazar nasceu do desejo de transformar a compaixão pelos animais em uma ação concreta. “Pensamos que, em vez de fazer doações esporádicas de ração ou dinheiro, seria melhor unir forças e organizar algo maior. Daí surgiu o bazar”, explicou Katia.

O evento reúne itens novos e seminovos de grife, como roupas, sapatos, bolsas e acessórios. “Tudo é de bom gosto, com preços acessíveis. Muitas peças foram usadas uma ou duas vezes, ou nem chegaram a ser usadas. Assim, além de dar um novo destino a essas peças, ainda conseguimos ajudar quem realmente precisa”, destacou.

Toda a renda arrecadada será destinada a três protetoras de animais que atuam em diferentes regiões da capital: Sandra França, do Abrigo São Francisco (Jardim Seminário), Sonia Palhano, do Instituto Mãe de Pets (região do Pioneiros), e Lu Albuquerque, do Arca da Vida (Jardim Noroeste).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também