BBB 2023: Anúncio dos participantes acontece na quinta-feira

O anúncio dos participantes do "BBB 23", será na próxima quinta-feira, dia 12 de janeiro. Conhecido como "Big day", o anúncio vai acontecer ao longo do dia, durante a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do "Encontro com Patrícia Poeta".

O anúncio será conduzido por Tadeu Schmidt direto da casa do "BBB 23". Ele vai receber Ana Clara, que volta este ano como uma das apresentadoras da Rede BBB. O encontro será transmitido ao vivo na programação da TV Globo.

Casa de vidro - Os quatro participantes da casa de Vidro do "BBB 23" foram apresentados na manhã desta terça-feira (10). A apresentadora Ana Clara foi a responsável pela primeira conversa com os participantes Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel.

Os quatro fizeram uma breve apresentação sobre eles após darem um rápido oi para o público, que os aguardava do lado de fora da casa de vidro.

Deixe seu Comentário

Leia Também