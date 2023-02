BBB 23 terá intercâmbio com participante estrangeiro; Entenda

O Big Boss (Boninho), diretor do Big Brother Brasil, usou seu perfil do Instagram para brincar sobre um “intercâmbio”. Programa receberá um estrangeiro no reality brasileiro. O diretor, deixou um mistério no ar: “Quem quer vir do BBB23 para a casa de celebridades na Telemundo USA? e do programa “La casa dos famosos”, versão produzida pela Telemundo.

“Quem quer vir de #BBB23 Brasil para a casa de celebridades en #telemundo USA? Você ja está pronto @jbboninho ? ARE YOU READY? Estás listo ? Bora Brincar con este exchange? Hagamos cambio de celebridades entre los dos shows”, dizia a post.

Apesar do publicação misteriosa do Boss, inda não foram dados mais detalhes de quando e como a dinâmica deve acontecer.

Boninho já havia anunciado no inicio do #BBB23, que nesta edição, uma das dinâmicas da temporada envolveria o outro reality.

