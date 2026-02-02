BBB: Ana Paula Renault, Brigido e Leandro Boneco formam o paredão

A formação do 3º Paredão do BBB 26 movimentou o jogo neste domingo (1). Jonas Sulzbach venceu a Prova Bate-Volta e escapou da berlinda. Já Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Brígido formam o terceiro Paredão da edição e renderam pontuação negativa no Cartola BBB.

Cada participante emparedado gera –15 pontos para quem o escalou. Ana Paula foi indicada pela líder Maxiane, enquanto Boneco e Brígido receberam o maior número de votos da casa. A mineira e Brígido não disputaram a Bate-Volta, já que ela foi indicação direta da líder e ele havia sido vetado das provas da semana por Breno.

Antes da votação, Sarah Andrade, Anjo da semana, imunizou Sol Vega, que somou +30 pontos no fantasy. No almoço do Anjo, Sarah pôde escolher entre comprar outra imunidade ou receber um vídeo da família e optou pelo vídeo.

Para escolher quem sai a votação ocorre no site oficial do gshow .

