BBB: Fred e Ricardo vencem prova de imunidade

Sarah Chaves, com informações do G1

A primeira prova de imunidade do "BBB 23", começou na noite de segunda-feira (16) e terminou na manhã desta terça-feira (17) com Fred e Ricardo vencendo a disputa e ganhando imunidade no primeiro paredão, além de ganhar R$ 10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay.

A prova, que foi de atenção e agilidade, durou mais de doze horas. No desafio, as duplas precisavam apertar o botão luminoso quando aparecesse uma atração do Globoplay no telão. A dupla que apertasse primeiro ganhava uma rodada de descanso. As outras eram encaminhadas para um cercadinho, onde enfrentavam vento e chuva de espuma e papel. Nas rodadas eliminatórias, a dupla que apertasse o botão por último saía do jogo.

Na reta final, também estava na disputa a dupla formada por Bruna Griphao.

