BBB23: Big Fone toca e manda Gustavo e mais um para o paredão

O Big Fone tocou e provocou a maior correria na casa mais vigiada do Brasil, na manhã desta quinta-feira (9). Gustavo, representante de Mato Grosso no Big Brother Brasil 2023, foi o mais rápido e atendeu a ligação que o colocou direto no Paredão.

Além de receber a notícia indesejada, o brother também recebeu a ordem de indicar outro participante para encarar a berlinda. “Por que fui atender isso?”, foi a primeira reação do Cowboy.

Em seguida, o morador de Primavera do Leste indicou Bruno, o “Gaga”, para ir com ele ao paredão.

Mas, calma! Se você torce para um dos dois, saiba que nem tudo está perdido. Conforme a produção do programa, há duas chances de eles escaparem do Paredão: vencendo a Prova do Líder desta quinta-feira ou vencendo a Prova Bate-volta, no domingo, (12). E aí, quem será que vai conseguir se livrar desse paredão?

