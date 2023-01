BBB23: Festa das Líderes tem flertes, reaproximação e muito papo de jogo

A Festa das Líderes Bruna Griphao e Larissa agitou a madrugada no BBB 23. Os participantes se divertiram até altas horas e entraram no clima de baile funk e novelas de época, os temas da festa das sisters. Além disso, os brothers e sisters aproveitaram a festa para falar sobre o jogo e já projetaram o próximo Paredão. Vem de resumo com o JD1!

BRUNA SE EMOCIONA COM TEMA DA FESTA

Uma das líderes da semana, Bruna Griphao escolheu o tema de novelas de época para a sua parte da festa. E, como parta da decoração, foram utilizadas algumas fotos da atriz atuando em novelas. Assim, Bruna se emocionou com as imagens da sua carreira.

"REMEMBER" ENTRE BRUNA E GABRIEL?

Afastados desde o último domingo, após o recado de Tadeu Schmidt, Bruna e Gabriel voltaram a trocar olhares e conversaram mais na madrugada desta quinta-feira. Paula, inclusive, interrompeu um destes momentos para avisar: "Gabriel está tão na sua".

LARISSA NÃO GOSTOU DE REAPROXIMAÇÃO

Preocupada com a amiga, Larissa tentou evitar com que Bruna Griphao se reaproximasse de Gabriel. Assim, em determinados momentos, a professora chegou a, literalmente, afastar a atriz do modelo, evitando com que os dois flertassem. Depois, Bruna desabafou com Paula e reclamou da situação.

RICARDO TENTA A SORTE

Logo no começo da festa, Ricardo dançou agarradinho com Tina. Os brothers se empolgaram com os dois na pista, mas a situação não passou da dança. Mais para o final da festa, Ricardo conversou por muito tempo com Sarah Aline, trocaram carícias, mas o flerte com a psicóloga também não avançou. Os dois falaram em se encontrar fora do BBB.

FOCO NA LIDERANÇA

De olho na Prova do Líder de quinta-feira, alguns brothers se pouparam na festa. Gustavo admitiu que estava "quietão" para se preservar. Assim, o fazendeiro e outros brothers, como Cara de Sapato, MC Guimê e Cristian deixaram a festa mais cedo.

ENQUANTO ISSO, NO QUARTO SECRETO...

Com os novos cards para poderem escutar as conversas de dentro da casa do BBB 23, Fred Nicácio e Marília acompanharam a festa pela televisão. Inclusive, com bebidas e comida japonesa!

A dupla acompanhou uma conversa de alguns brothers e se decepcionou com Cezar Black: "Ninguém dali faria o que o [Cezar] Black e o Cris fizeram. Ninguém dali, por isso que é uma decepção. E o Black só está fechado com a gente por sobrevivência", disse Fred Nicácio. Vem de resumão para entender tudo o que rolou!

TODOS SÓ PENSAM NAQUILO: O JOGO

Enquanto a festa rolava, um assunto dominou as conversas entres os brothers e sisters: o jogo. Prova do líder, Paredão, divisão entre os grupos... Praticamente todos os participantes, em algum momento, falaram sobre o assunto durante a festa.

Gabriel focou na Prova do Líder e disse que essa é a sua única chance de escapar do Paredão. Já no Quarto Fundo do Mar, Key, Cristian e Domitila especularam um possível voto em Fred.

DESABAFO E CHORO

Amigos desde a Casa de Vidro, Gabriel e Paula tiveram uma longa conversa durante a festa. Paula, inclusive, chorou durante o diálogo: "Você é meu amigo mesmo. Meu carinho por ti não é de homem e mulher não, meu carinho por ti é de amigo mesmo", disse a biomédica.

A relação entre Gabriel e Bruna também foi assunto em conversas dos dois com outros participantes. Antes de dormir, o modelo admitiu que estava com saudade da atriz. Do lado de fora da casa, Bruna revelou em conversa com Gabriel Santana que se apaixonou no BBB 23.

QUEM VAI FICAR COM PAULA?

Perto do fim da festa, Paula dançou agarradinha com Gabriel Santana. Depois disso, Marvvila e Sarah Aline conversaram com a sisters sobre dois possíveis flertes dentro da casa: o próprio Gabriel Santana e Ricardo. Em seguida, o ator voltou a investir na biomédica: "Não quero te beijar hoje se você não quiser, é só pra eu saber se eu tô maluco ou não". E Paula respondeu: “Não tá maluco não”.

