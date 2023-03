BBB23: Fred e Bruna levam bronca do Big Boss; Entenda

Minutos antes do início da Prova do Anjo neste sábado (4), o Big Boss chamou todos os brothers na sala e deu uma baita bronca! Ele chamou a atenção de Fred e Bruna, em específico.



“Atenção todos! O senhor Fred insultou a produção essa noite, dona Bruna questionou a imparcialidade da produção por conta do seu figurino. Fred e Bruna perdem 200 estalecas cada. E aproveito para lembrar a todos a grave consequência para vocês que esse tipo de atitude pode levar. Siga seu jogo e esqueçam a produção”, afirmou o Big Boss.



“Eu estava brincando!”, rebateu Bruna. Já Fred, ficou calado. Após o aviso, o botão de desistência ficou verde, sendo observado pelos brothers. Confira o momento:

