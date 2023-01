BBB23: mais detalhes da temporada são revelados, desta vez sobre a decoração

Os "spoilers" não param! O BBB23 vem aí e o Boninho decidiu já adiantar com a decoração da casa mais vigiada do Brasil. Com o que o diretor do reality mostrou em um vídeo publicado em suas redes sociais, essa edição terá cômodos temáticos de viagem.

Nos trechos do vídeo, é possível ver um globo, assim como pequenos globos de neve com diferentes monumentos do mundo. Então, em outra parte da casa, são as fitinhas do Senhor do Bonfim que chamam atenção.

Outros detalhes expostos são itens decoração que remetem à cultura indígena, um ambiente que lembra o fundo do mar, assim como uma decoração com palmeiras.

Então, por fim, Boninho nos mostra um detalhe que, possivelmente, é do quarto do líder, que possui uma parede de rosa-dos-ventos. Confira detalhes da casa do BBB 23:

Aliás, a temática pode ter sido vazado por Tadeu Schmidt, que será o apresentador, antes mesmo de Boninho revelar os detalhes. Lembrando que na primeira chamada do BBB 23 mostrada por ele, um passaporte estava em cena, remetendo á viagens.

