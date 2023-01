BBB23: Participantes 'Pipocas' e 'Camarotes' serão anunciados na quinta-feira

A TV Globo confirmou nesta terça-feira (10), que os nomes dos confinados nos grupos 'Pipoca' e 'Camarote' do BBB23 serão anunciados na próxima quinta-feira (12), durante a programação do canal.

Os perfis dos participantes serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da emissora, começando nos intervalos da exibição do 'Encontro com Patrícia Poeta'.

O anúncio será conduzido pelo atual apresentador Tadeu Schmidt, direto da casa do BBB23. De dentro da nova residência, ele conta ao público quem em breve irá habitar a residência e, claro, vai entrar na conversa junto com o público, comentando sobre a repercussão de cada brother e sister da nova edição.

Ele recebe na casa Ana Clara, que volta este ano como uma das apresentadoras da Rede BBB. Tudo isso será transmitido ao vivo na programação da TV Globo, durante todo o dia.

