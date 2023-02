BBB23: Sister desabafa após ser corrigida por erros de português

No BBB23, durante uma conversa sobre o veto da Prova do Líder na madrugada desta terça-feira (31), ao opinar sobre o assunto, Larissa cometeu um erro de português e revelou que se sentiu constrangida ao ser corrigida pelo parceiro de confinamento Cara de Sapato.

Não foi a primeira vez que a sister cometeu um erro de português, e, por isso, aproveitou a conversa para desabafar sobre as correções que recebe frequentemente.

“Como tem muita gente, eles elaboram uma prova para ‘menas’ pessoas”, e o lutador prontamente respondeu: “Menos”, apontando o erro. Envergonhada, Larissa repetiu a palavra corretamente. Ao notar a reação da sister, Cara de Sapato tentou quebrar o climão e brincou: “Eu fico corrigindo a Lari”. A morena respondeu: “Hoje eu já estava brigando aqui, que tá o povo todo me corrigindo”, desabafou.

Amanda, que também participava da conversa, notou o constrangimento da amiga e a defendeu: “Ela não está gostando”. Cara de Sapato então se desculpou e disse que pararia de corrigir, caso Larissa quisesse. Foi quando a sister decidiu abrir o coração: “Não é só você. É que todo mundo me corrige o tempo inteiro, e eu fico me sentindo inferior”.

O atleta mais uma vez se desculpou com Larissa e explicou que acreditou que a sister quisesse ser corrigida. Larissa, mais uma vez, desabafou com os colegas de confinamento: “Aqui eu fico me sentindo assim, e não é só você, é o tempo inteiro. Fico me sentindo burra”.

