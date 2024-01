BBB24: confira quem são os novos participantes do reality

Foi dada a largada inicial! Nesta sexta-feira (5), o povo brasileiro conheceu os novos 'moradores' da casa mais vigiada do Brasil. Ao longo da programação da TV Globo foram confirmados os novos brothers desta edição para disputar o grande prêmio que, neste ano poderá chegar aos R$ 3 milhões.

No total foram 18 participantes, sendo do grupo Pipoca e Camarote. No entanto 26 pessoas vão entrar na casa, após uma votação no Fantástico.

Confira os novos anunciados:

* Leidy Elin (pipoca);

* MC Bin Laden (camarote);

* Maycon (pipoca);

* Yasmin Brunet (camarote);

* Lucas Pizane (pipoca);

* Deniziane (pipoca);

* Marcus Vinicius (pipoca);

* Beatriz (pipoca);

* Matteus (pipoca);

* Vanessa Lopes (camarote);

* Nizam (pipoca);

* Giovanna (pipoca);

* Vinicius Rodrigues (camarote);

* Alane (pipoca);

* Fernanda (pipoca);

* Rodriguinho (camarote);

* Lucas Luigi (pipoca);

* Vanessa Camargo (camarote).

O BBB 24 estreia na próxima segunda-feira (8). A gente não aguenta de tanta ansiedade!

