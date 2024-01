BBB24 terá 26 participantes e votação durante o 'Fantástico'; Entenda

O Big Brother Brasil 24 começa na próxima segunda-feira (8), e chega recheado de novidades. Desta vez, ao todo, serão 26 participantes, mas o público só conhecerá 18 deles nesta sexta-feira (5). Em coletiva para falar sobre a nova edição do programa, o apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica:

"O 'BBB 24' tem muitas novidades. Amanhã (5), a gente vai fazer o 'Big Day', a casa para o público e os participantes. Mas nós vamos mostrar 18 participantes e não são todos. Depois disso, no domingo (7), a gente vai apresentar mais 7 participantes homens e 7 mulheres no Fantástico e vamos abrir uma votação. O público de casa vai poder escolher um de cada. E então teremos 20 participantes. E aí entrará o puxadinho", detalhou ele.

O público terá até a segunda-feira (8) para escolher mais dois, um homem e uma mulher. Logo em seguida, os 18 participantes da casa irão escolher, entre os 12 restantes, mais três homens e três mulheres entre os que já foram apresentados no domingo em uma dinâmica especial e ao vivo. Por fim, teremos pronto o elenco completo do "BBB 24", com 26 pessoas.

E tem mais novidade nesta 24ª edição: todo anjo, a partir de agora, será autoimune e ainda terá o direito de dar a imunidade para uma outra pessoa. Com o líder, a dinâmica também vai ficar um pouquinho diferente. Toda sexta-feira, a partir da segunda semana de jogo, terá o momento do "Na mira do líder", quando o mandachuva vai indicar três participantes e uma pessoa do trio deverá ser o indicado ao paredão no domingo.

O público também vai conseguir mandar um recadinho ao líder da rodada. Toda semana, os fãs do programa vão poder votar em enquete do Gshow para dar um feedback ao dono da liderança. A votação será por emojis e na quarta-feira, perto do líder deixar o cargo, ele verá o resultado.

"Foi uma liderança ninja? Em cima do muro? Joia? E eles são paranoicos, né. A interpretação é por conta de cada um", diz Tadeu.

Pela central o líder, o soberano da rodada poderá acionar a sirene para provocar o monstro se assim quiser. E os castigos estarão mais pesados.

