BBB25: Thamiris é eliminada do BBB 25 com 61,73% dos votos

Quem saiu do BBB foi Thamiris, com 61,73% da média dos votos para eliminar, no oitavo Paredão do BBB 25. Nesta terça-feira (11), ela foi a décima participante eliminada, sexta a deixar o programa individualmente. A nutricionista carioca disputava a preferência do público com Aline e Vinícius.

Confira, abaixo, todos os percentuais da votação do BBB 25:

Aline

Média: 35,97%

Voto Único: 33,00%

Voto Torcida: 38,93%

Thamiris

Média: 61,73%

Voto Único: 63,83%

Voto Torcida: 59,64%

Vinícius

Média: 2,30%

Voto Único: 3,17%

Voto Torcida: 1,43%

Quem foi eliminada?

Thamiris tem 33 anos, é nutricionista e busca se firmar como influenciadora digital com foco em nutrição. A sister mora no bairro do Méier, no Rio de Janeiro. Extrovertida e autêntica, entrou no BBB 25 ao lado da irmã, Camilla, que foi a nona eliminada do programa.

A irmã de Camilla adora criar acessórios, fazer esculturas com argila e pintar; em sua casa possui diversos quadros pintados por ela mesma. É frequentadora assídua do Baile Charme de Madureira. Tem muitas tatuagens e fez uma idêntica com a irmã; uma reprodução da primeira assinatura do sobrinho Iker.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também