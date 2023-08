Bifão da Coophasul "invade" a Euclides da Cunha

Conhecida como "uma das ruas mais caras da Cidade", a Rua Euclides da Cunha, em Campo Grande, é cheia de lojas, restaurantes e bares gourmets. Com o intuito de desgourmetizar a região, uma segunda unidade do Bifão da Coophasul será o novo restaurante da Euclides. Trazendo o lema "não é para ser bonito, é para ser gostoso", o 'Boteco do Bifão' será inaugurado dia 11 de agosto, sexta-feira.

Quem costuma passar por essa região, já deve ter notado uma faixa gigante na cor amarela com um recado afrontoso: "Estamos desgourmetizando a Euclides da Cunha! Não é para ser bonito, é para ser gostoso!", o que causou curiosidade para muita gente.

Ao JD1, o dono do Bifão da Coophasul, Felipe Padilha, de 33 anos, explicou detalhes do que vem por aí. Segundo ele, o objetivo é popularizar a experiência gastronômica nesta região. "Embora a faixa pareça uma provocação, a ideia não é esta. A proposta é oferecer aos clientes, um lugar tranquilo e com comida boa, para que eles se sintam à vontade e possam ir de bermuda e chinelo", iniciou ele.

"No Centro é tudo gourmet. Não tem o tradicional, como o bife na chapa, mandioca, etc. Vamos levar mais sabor afetivo para a Euclides. É como levar o bairro para lá. Queremos conquistar dos trabalhadores depois do serviço, até o pai de família. Serão pratos elaborados e gostosos, além do preço diferenciado", garantiu.

Na visão de Felipe, "ninguém aguenta comer sushi e nem massa todo dia. Nada como uma comida do dia a dia, um cardápio brasileiro", acrescentou ele.

Além do tradicional bifão, porções variadas

No novo restaurante, Felipe adiantou ao JD1 que a ideia de fazer um boteco de bifão é para incluir também diferenciadas de pururucas, arroz biro-biro, arroz com alho frito, além de várias outras receitas que serão novidades no cardápio.

“A ideia é a gente abrir um pouco mais cedo, umas 16h30/17h, e pegar o pessoal do happy hour, que está perto dos prédios que trabalham em volta. É também pegar o pai de família, as pessoas que moram ali perto”, explicou à reportagem.

O 'Boteco do Bifão' está localizado na Rua Euclides da Cunha, 1102, no Jardim dos Estados, no mesmo endereço dos antigos Delírio Eat e Firulas Café.

