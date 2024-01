Big Day: Anúncio dos participantes do BBB24 será nesta sexta

O Big Brother Brasil está de volta para a sua 24ª edição, que promete muitas novidades e surpresas. O reality show, apresentado por Tadeu Schmidt, estreia no dia 8 de janeiro. Os participantes serão revelados três dias antes, no dia 5, durante a programação da TV Globo, a partir do “Encontro com Patricia Poeta”. Os nomes serão revelados sempre nos intervalos comerciais, com o objetivo de gerar suspense e expectativa para o público.

Neste ano, o BBB terá três grupos: Camarote, Pipoca e um terceiro ainda não divulgado. A casa também terá três quartos para acomodar os “brothers” e “sisters”. O jogo terá um sistema misto de votação, em que o público poderá votar de duas formas: pelo login na conta Globo, com votos ilimitados, ou pelo CPF, com um voto único. Cada forma terá 50% de peso no resultado final, que será a média dos dois modelos. Além disso, na primeira fase do programa, o voto será para salvar e não para eliminar.

Outras mudanças no jogo incluem a presença de um “invasor” que vai espionar a casa e interagir com o público; o cinema semanal que será aberto para mais participantes e não apenas para o Líder; uma dinâmica inédita que o Líder terá que conduzir ao vivo toda sexta-feira; e o fim do Jogo da Discórdia, que agora se chama “Sincerão”, uma prova de sinceridade entre os confinados. Quem aí esta animado?!

