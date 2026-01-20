Bioparque oferece programação especial de férias com atividades educativas e lúdicas

Entre os dias 20 e 30 de janeiro, o Bioparque Pantanal realiza uma programação de férias voltada para crianças, unindo conhecimento, lazer e educação ambiental. O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) oferece atividades lúdicas como jogos de tabuleiro feitos com materiais recicláveis, oficinas de fantoches, teatro e contação de histórias.

As ações acontecem de terça a sábado, com duração de uma hora, nos períodos matutino (9h30 às 10h30) e vespertino (14h30 às 15h30), incluindo oficinas de frotagem, teatro de fantoches, contação de histórias, jogos de tabuleiro e a tradicional brincadeira de amarelinha.

No dia 29 de janeiro, haverá oficina de palhaçaria e bolhas de sabão na Passarela de Contemplação, enquanto as demais atividades ocorrem no espaço de Educação Ambiental.

Além das férias, os visitantes podem conhecer o maior aquário de água doce do mundo, com mais de cinco milhões de litros, e explorar o Bioparque, que abriga cerca de 45 mil animais de aproximadamente 470 espécies do Pantanal, do Brasil e de outras regiões do mundo.

O Bioparque oferece atendimento inclusivo, com estrutura adaptada para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e pessoas neurodivergentes, garantindo uma experiência acessível a todos.

O local funciona de terça a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, com entrada permitida até uma hora antes do encerramento. A visitação é gratuita mediante agendamento prévio pelo site oficial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também