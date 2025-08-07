Bioparque registra aumento de 80% no número de turistas de fora do Estado em julho

O Bioparque Pantanal encerrou o mês de julho de 2025 com um salto significativo na visitação turística, especialmente entre o público vindo de fora de Mato Grosso do Sul.

O número de turistas de outros estados aumentou 80% em comparação com o mesmo período do ano passado, passando de 16.218 visitantes em julho de 2024 para 29.138 neste ano.

Ao todo, durante as férias escolares do meio do ano, o Bioparque recebeu 60.035 visitantes, um crescimento de quase 15% em relação ao mesmo mês de 2024, quando 52.593 pessoas passaram pelo local.

Os dados confirmam o crescimento da popularidade do maior aquário de água doce do mundo e revelam um novo movimento no turismo regional, com cada vez mais brasileiros e estrangeiros incluindo Campo Grande em seus roteiros de viagem.

Segundo o levantamento do empreendimento, muitos turistas estiveram na Capital com o objetivo principal de visitar o Bioparque, enquanto outros o incluíram como parada estratégica rumo ao Pantanal e a Bonito.

O Bioparque abriga mais de 480 espécies de peixes, répteis, anfíbios e mamíferos aquáticos em uma estrutura de alta tecnologia voltada à conservação da biodiversidade.

O espaço alia ciência, educação ambiental e interação com o público por meio de exposições, atividades lúdicas e espaços acessíveis a pessoas com deficiência e neurodivergentes.

A visitação é gratuita e o agendamento é feito exclusivamente pelo site oficial.

