Boninho anuncia abertura de inscrições por região para o BBB24; Assista

As inscrições do BBB24 vão reabrir nesta terça-feira (2/5), mas com uma diferença: não será para o Brasil todo. O diretor do reality show, Boninho, usou seus redes sociais para contar a novidade aos seus seguidores. Desta vez, as vagas serão para os moradores da região Sul do país.

“Notícia boa para o pessoal do Sul. A gente vai reabrir as inscrições amanhã, às 9h da manhã. Algumas vagas a mais. Então, deixe tudo pronto, o seu vídeo, se prepara. Depois a gente avisa quando vai reabrir o resto. Vamos nessa”, disse ele.

Nos comentários, teve fã que reclamou e teve quem comemorasse: “Vídeo pronto. Esperando minha região!”, afirmou uma. “Meu dedo tá coçando pra fazer ”, disse outro. “Pelo amor de Deus… Que horário é esse, que eu estou dentro do metrô lotado… Boninho, querido, minha intenção de entrar no programa é justamente pra não pegar mais metrô lotado… Vamos ajustar esse horário aí pra região Sudeste”, pediu um terceiro.

Número impressionantes de inscrições

As inscrições para o BBB 24 mal começaram e já bateram recordes. É o que revelou o diretor do reality show, Boninho, no último dia 22. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Big Boss contou que duas regiões já atingiram suas cotas de inscrições: Nordeste e Sudeste. Além disso, o marido de Ana Furtado pontuou que nas 12 primeiras horas, mais de 60 mil vídeos chegaram, número três vezes maior do que para a edição deste ano.

“As inscrições continuam, mas restam poucas vagas para esse primeira etapa. Foram mais de 60 mil acessos em poucas horas. Três vezes mais que em 22. Vamos nessa”, escreveu Boninho que disse, ainda, que novas datas de abertura para inscrições serão anunciadas em breve.

Na quinta-feira (20/4), o diretor anunciou que as inscrições abririam na quinta (21/4) e avisou que as vagas seriam reduzidas. “Atenção, preste bem atenção! Não, isso aqui não é um Big Fone. É pra avisar pra vocês que amanhã, dia 21, a gente vai abrir as inscrições para o Big Brother 24. E vão ser, por enquanto, só 35% das vagas. Então, fica ligado, prepara o seu vídeo já, corre aí”, começou ele.

Em seguida, Boninho deu dicas para os candidatos: “Conta pra gente a sua história, conta pra gente como você é, de cara lavada, sem efeito. E é isso que a gente quer. Porque esse ano vai ter Camarote, Pipoca e vai ter também… Putz, essa eu não posso contar ainda, mas é mais espaço para vocês, que querem curtir o Big Brother. Bora nessa!”, convocou ele.

