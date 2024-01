Bora relaxar? UFMS oferece aulas gratuitas de yoga na Capital

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), está oferecendo aulas gratuitas de Yoga, em Campo Grande. As atividades serão realizadas no segundo sábado do mês e, estão disponíveis para estudantes, técnicos administrativos, docentes e a comunidade externa.

Segundo a UFMS, a aula será ministrada a partir das 8h da manhã, e para participar, os alunos devem levar o próprio tapete de yoga e vestir roupas leves para os exercícios.

Nessas aulas, não serão atendidas crianças e grávidas, por necessitarem de cuidados especiais.

Além das aulas aos sábados, o projeto fornecerá aulas semanais, todas às segundas-feiras, das 17h às 18h. Contudo, é necessário comparecer às aulas dos dias 10 de fevereiro e 9 de março, para realizar a inscrição presencialmente.

Para se inscrever, clique aqui. Mais informações, entrar em contato com o e-mail [email protected].

Confira as datas das aulas abaixo:

10 de fevereiro;

9 de março;

13 de abril;

11 de maio;

8 de junho.

