Brasileira viaja de bike até a Argentina com seu cachorro: "realizando um sonho"

Viajar com o animal de estimação pode representar um desafio para alguns tutores. No entanto, Gabrielle Silva não hesitou em dar um rolê de bike até a Argentina com seu fiel amigo, o cachorro Juliano. Com ele seguro na garupa, ela vivencia uma aventura memorável ao lado do peludo.

Em entrevista ao UOL, Gabrielle afirmou que sempre gostou de andar de bicicleta. A viajante acredita que aprendeu a pedalar antes mesmo de andar. Quando tinha 13 anos, ela acabou vivenciando uma situação que mudou sua vida: ela viu passar por sua cidade natal um homem viajando sobre duas rodas.

“Foi o primeiro cicloviajante que vi na vida. E aquilo foi uma inspiração para mim. Me fez querer ter aquele mesmo estilo de vida um dia”. Em março do ano passado, Gabrielle decidiu seguir seu sonho e saiu de São Paulo em direção a Ushuaia, extremo sul da Argentina, montada em uma bicicleta com Juliano.

Segundo a viajante, a bicicleta é a casa deles. Para dormir, eles param em qualquer lugar que consideram seguro. “Enquanto pedalo pelas estradas, o Juliano fica em uma cesta que coloquei na bike, olhando a paisagem. E também levo uma barraca de camping e equipamentos de cozinha, como panela e talheres”, detalhou ela.

Os dois já visitaram os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em seguida, a dupla entrou na Argentina. Agora, eles estão na província de Río Negro, na Patagônia. A viajante não estipulou uma meta para percorrer por dia, porém ela já pedalou mais de 100 quilômetros em um dia.

Apesar de ser um desafio e tanto, a brasileira está muito feliz com a viagem. “Muita gente acha que uma viagem assim será cheia de perrengues. Mas, para mim, perrengue só tem a ver com problemas de saúde ou segurança. E, até o momento, nunca vivi nenhum desses dois problemas", finalizou ela.

