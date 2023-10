Burguesinha! Seu Jorge se apresenta nesta quarta na Capital

Saiba Mais Comportamento Seu Jorge deve apostar em repertório do The Town em show de Campo Grande

Está chegando o dia! Campo Grande recebe o cantor Seu Jorge nesta quarta-feira (1º). O show será no Shopping Bosque Expo, a partir das 20h.

Músicas como "Carolina", "Mina do Condomínio" e "Quem não quer sou eu" são os maiores sucessos do artista, entre diversos.

O cantor promete agitar a noite dos Campo-grandenses. "Sempre escolho canções que tocam o coração e convidam as pessoas para a pista", declarou o artista.

Os ingressos, que incluem opções de open bar, estão disponíveis em várias categorias, desde mesas completas até a área premium, com valores a partir de R$ 160,00.

A mesa completa para oito pessoas varia de R$ 3.200,00 a R$ 3.600,00, já os valores para mesas compartilhadas começam com R$ 440,00. No caso dos bistrôs para até quatro pessoas, o valor a ser desembolsado começa com R$ 1.200,00.

Os ingressos para a área premium estão se esgotando e podem ser adquiridos por R$ 199,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia).

Compre pelo site, e também na Loja Mr Suits, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 654, ou na 067 Vinhos do Shopping Campo Grande.

