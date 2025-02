Cabelo Azul: Manuzera lança primeiro single da carreira profissional na Capital

Manu Komiyama, conhecida como Manuzera, está lançando sua primeira música autoral, intitulada “Cabelo Azul”, hoje (14), em todas as plataformas digitais. E para comemorar o lançamento, a cantora irá promover um luau colaborativo com artistas renomados de Mato Grosso do Sul.

O ‘Luauzera’, é para celebrar a nova música autoral, mas também tem o intuito de valorizar artistas de Campo Grande. Assim, o evento reunirá cantores conhecidos no cenário cultural da Cidade Morena, como Beca Rodrigues, Namaria, Ragnar, Sandim, Prechau MC, Perséfone MC e Afro Queer. Com entrada gratuita, o Luauzera será realizado no dia 20 de fevereiro, a partir das 19h, no Onça Bar, que fica localizado na rua 14 de Julho, 2749, Centro.

‘Cabelo Azul’ é homenagem à antiga paixão da artista

A nova faixa autoral de Manuzera descreve antiga paixão da artista, que a marcou pelos cabelos coloridos e pela troca honesta que tinham em relação à arte. As palavras, que descrevem o sentimento de Manu pela amada, saíram naturalmente e acabaram virando música.

“A inspiração veio de uma menina que eu ficava na época. Ela é de Corumbá, mas vive entre o Litoral e o Mato Grosso do Sul, ela fica viajando durante o ano e numa dessas vindas para cá eu conheci ela. Ela me apoiava muito em relação à música, ela ia nos meus shows quando eu fazia barzinho, parece que isso foi me dando inspiração para escrever”, explica.

Com a música pronta, a cantora, que também é fotógrafa e videomaker, deu início à gravação do videoclipe. Apesar da vasta experiência com produções deste tipo, esta foi a primeira vez de Manuzera em frente às câmeras.

“Em todas as artes que eu trabalho, eu busco contar uma história. Sempre gostei de contar histórias. Aí eu pensei que podia dar uma viajada no clipe dessa música, comecei a pensar como pode ser cinematograficamente”, comenta.

Sobre a artista

Manuzera cresceu em uma família de músicos, e encontrou seu caminho no reggae, buscando conexão, espiritualidade e movimento. Seu maior desejo, enquanto artista, é que sua música toque as pessoas e também as convide a dançar e viver. “A arte é muito reconfortante, é afago”, diz.

