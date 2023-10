Cachorro ganha almofada com sua cara e reação do pet viraliza; Assista

Um vira-lata caramelo, conhecido nas redes sociais pelo nome de Bambino, recebeu um presente inusitado de sua tutora: uma almofada realista igualzinha a ele. De início, o cachorro estranhou o novo “amigo” até entender que ele era inofensivo, arrancando risadas dos internautas.

No vídeo, que acumula mais de 11 milhões de visualizações no TikTok, Bambino aparece desconfiado ao ver sua imagem refletida em “outro ser” e chega a rosnar para a almofada. No entanto, ele logo percebeu que o “vira-lata caramelo” era apenas um brinquedo e se rendeu ao presente.

Ao fim do vídeo, é possível ver o cachorro com a pelúcia em cima de sua cama, abraçando seu novo companheiro - ou ele mesmo. O travesseiro, inclusive, veio acompanhado de uma minialmofada com a mesma estampa realista. “A família cresceu”, brincou a tutora no vídeo.

A pegadinha divertiu os internautas e encantou os fãs de pet. “Eu jurei que o cachorro era a almofada no começo”, escreveu uma usuária. Outra pessoa comentou: “Ele analisando de todos os ângulos a almofada”, disse outra pessoa, rindo. Assista:

