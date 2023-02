Cachorro português de 30 anos é considerado o mais velho de todos os tempos

Bobi, de 30 anos e 268 dias, de Portugal, foi considerado o cachorro que ficou mais velho em todos os tempos, segundo o Guinness. O bicho é um rafeiro do Alentejo nascido na vila de Conqueiros em 11 de maio de 1992. O dono, Leonel, tinha 8 anos quando Bobi nasceu.

No mesmo ano, o cachorro foi registrado no serviço veterinário da cidade de Leiria — esse é o documento que confirma a idade do animal.

De acordo com o livro dos recordes, Bobi é um cachorro calmo, sociável e que brinca com os quatro gatos que vivem na mesma casa. Ele mora em uma propriedade agrícola e dá passeios pela área e pelos terrenos com pinheiros na vizinhança.

Bobi geralmente come a mesma comida que os donos, mas eles têm o cuidado de garantir que o prato não esteja temperado e que seja adequado para cães.

Sua família acredita que o segredo de sua longevidade é que ele sempre viveu no campo, em um ambiente calmo e tranquilo, cercado pela natureza.

“Bobi tem sido um guerreiro por todos esses anos, só ele sabe o quanto tem aguentado, não deve ser fácil porque o tempo de vida de um cão médio não é tão alto. Estamos muito felizes e gratos à vida por nos permitir, depois de 30 anos, ter o Bobi em nosso dia a dia”, disse Leonel.

Bobi - Foto: Guinness World Record

De quem era o recorde até agora

O recorde anterior de cão mais velho vivo era de Spike, que tinha 23 anos e 7 dias em 7 de dezembro de 2022. O recordista anterior de cão mais velho de todos os tempos foi Bluey, um cão pastor australiano que viveu até 29 anos e 5 meses.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também