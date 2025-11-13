'Café com Negócios' aborda gestão, estratégia e vendas na Capital

Na próxima terça-feira, dia 18 de novembro, o 'Café com Negócios' estará realizando a última edição do ano do evento com a presença de grandes nomes do empreendedorismo, inovação e liderança.

O evento abordará o tema "Intensidade Máxima em Gestão, Estratégia, Vendas e Liderança de Alta Performance", prometendo uma imersão de alto impacto.

Fundador do evento, Dijan de Barros, explica que a última edição do ano contará com um formato inédito. “Será uma edição de intensidade máxima, com conteúdo prático, histórias inspiradoras e estratégias que refletem o que há de mais atual no mundo dos

negócios".

No mês de novembro, foram realizadas nove edições, sendo três no interior do estado, e contou com mais de 1,8 mil participantes no decorrer do ano. A expectativa é aumentar as parcerias para o próximo ano.

Entre os palestrantes está Caetano Tona, curador e preparador de palestrantes de eventos TED e TEDx pelo mundo, reconhecido pela Forbes como um dos principais especialistas em comunicação do Brasil. Além dele, estarão no evento:

Cristiano Mendes, empreendedor e palestrante internacional, especialista em negócios, finanças e produtividade;

Sanger Santos, especialista em Gestão e Atendimento, fundador do Instituto Gerando Líderes e host do podcast Bora Atender Bem;

Letícia Ribeiro, CEO da BPM Group, estrategista em crescimento e branding;

Suellen Grisoste – especialista em comportamento humano e gestão de tempo, cofundadora do método Otimize IA;

Ricardo Nantes – empreendedor e investidor, fundador do Portal Educação e CEO da Leventronic;

Jeffmor, CEO da Jera, referência em inovação, startups e tecnologia;

Regina Possari, especialista em processos grupais e conselheira empresarial;

Malu Pires, CEO da marca Malu Pires, empresária e influenciadora reconhecida nacionalmente por seu trabalho em branding e posicionamento digital;

Felipe Todesco, especialista em oratória e fundador do Studio Raiz, referência em comunicação corporativa.

Serviço: Café com Negócios – edição de novembro (Summit)

Tema: Intensidade Máxima em Gestão, Estratégia, Vendas e Liderança de Alta Performance

Data: 18 de novembro de 2025 – terça-feira Horário: 7h30

Local: Faculdade Insted – Av. Fernando Corrêa da Costa, 845 – Campo Grande

Inscrições: Sympla - Café com Negócios

