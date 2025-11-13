Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Comportamento

'Café com Negócios' aborda gestão, estratégia e vendas na Capital

Na última edição do ano, evento contará com grandes nomes do empreendedorismo

13 novembro 2025 - 17h11Luiz Vinicius

Na próxima terça-feira, dia 18 de novembro, o 'Café com Negócios' estará realizando a última edição do ano do evento com a presença de grandes nomes do empreendedorismo, inovação e liderança.

O evento abordará o tema "Intensidade Máxima em Gestão, Estratégia, Vendas e Liderança de Alta Performance", prometendo uma imersão de alto impacto.

Fundador do evento, Dijan de Barros, explica que a última edição do ano contará com um formato inédito. “Será uma edição de intensidade máxima, com conteúdo prático, histórias inspiradoras e estratégias que refletem o que há de mais atual no mundo dos
negócios".

No mês de novembro, foram realizadas nove edições, sendo três no interior do estado, e contou com mais de 1,8 mil participantes no decorrer do ano. A expectativa é aumentar as parcerias para o próximo ano.

Entre os palestrantes está Caetano Tona, curador e preparador de palestrantes de eventos TED e TEDx pelo mundo, reconhecido pela Forbes como um dos principais especialistas em comunicação do Brasil. Além dele, estarão no evento: 

  • Cristiano Mendes, empreendedor e palestrante internacional, especialista em negócios, finanças e produtividade;
  • Sanger Santos, especialista em Gestão e Atendimento, fundador do Instituto Gerando Líderes e host do podcast Bora Atender Bem;
  • Letícia Ribeiro, CEO da BPM Group, estrategista em crescimento e branding;
  • Suellen Grisoste – especialista em comportamento humano e gestão de tempo, cofundadora do método Otimize IA;
  • Ricardo Nantes – empreendedor e investidor, fundador do Portal Educação e CEO da Leventronic;
  • Jeffmor, CEO da Jera, referência em inovação, startups e tecnologia;
  • Regina Possari, especialista em processos grupais e conselheira empresarial;
  • Malu Pires, CEO da marca Malu Pires, empresária e influenciadora reconhecida nacionalmente por seu trabalho em branding e posicionamento digital;
  • Felipe Todesco, especialista em oratória e fundador do Studio Raiz, referência em comunicação corporativa.

Serviço: Café com Negócios – edição de novembro (Summit)
Tema: Intensidade Máxima em Gestão, Estratégia, Vendas e Liderança de Alta Performance
Data: 18 de novembro de 2025 – terça-feira Horário: 7h30
Local: Faculdade Insted – Av. Fernando Corrêa da Costa, 845 – Campo Grande
Inscrições: Sympla - Café com Negócios

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Thiaguinho protagonizou o Hino Nacional no GP de São Paulo
Comportamento
"Menino de Ponta Porã": Thiaguinho canta Hino Nacional no GP de SP e relembra infância em MS
Os 'sugars' aumentaram em MS
Comportamento
Sugar Baby ou Daddy? Mulheres puxam crescimento de perfis sugar em MS
Kamisa 10 será participação especial na gravação do novo DVD de Kaio & Gabriel
Comportamento
Kamisa 10 será participação especial na gravação do novo DVD de Kaio & Gabriel
Atleta do Real Madrid e influencer
Cultura
Com balões e rosas, Vinicius Júnior assume namoro com Virgínia: 'V&V'
Kaio & Gabriel gravam segundo DVD em Campo Grande com entrada gratuita
Comportamento
Kaio & Gabriel gravam segundo DVD em Campo Grande com entrada gratuita
Fernando era muito conhecido no futsal
Esportes
'Deixou um grande legado': Fernando foi o símbolo da paixão pelo futsal como treinador
Os caramelos se tornaram ícone do país
Comportamento
Caramelo tropicAU: 'Doguinho' mais amado do Brasil faz sucessos nas adoções e até na telinha
Burger Fest 2025 desafia hamburguerias da Capital a criarem melhor hambúrguer do país
Comportamento
Burger Fest 2025 desafia hamburguerias da Capital a criarem melhor hambúrguer do país
Dirigida por Lucas Oliver, o elenco conta com Giovanna Zottino, Lantiery Muniz e Daniel Smidt
Comportamento
Estreia de novela regional vertical é destaque nesse fim de semana na Capital
JD1TV: Hotéis para pets em Campo Grande oferecem rotina de lazer e bem-estar
Comportamento
JD1TV: Hotéis para pets em Campo Grande oferecem rotina de lazer e bem-estar

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande