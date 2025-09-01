Café com Negócios em Dourados reúne líderes empresariais para discutir resultados

A segunda edição do Café com Negócios em Dourados será realizada no dia 11 de setembro, às 19h, na BYD (Av. Marcelino Pires, 5.110 – Vila Industrial).

Com o tema “Liderança que Gera Resultados”, o encontro reunirá líderes empresariais para discutir estratégias de gestão, desenvolvimento de equipes e processos que impactam diretamente os resultados das organizações.

Entre os destaques da programação estão:

Lindolfo Martin, fundador da Multicasa e Multicoisas, empresas presentes em 23 estados e no Distrito Federal.

Com trajetória iniciada na empresa familiar, Lindolfo fundou a Multicoisas em 1984, adotando o modelo de franquias em 1990. Em 2023, criou o movimento “MeiO”, voltado à despolarização e expansão da consciência.

Fabiana Atallah, sócia e diretora de governança corporativa do Grupo Raviera, possui mestrado em Ciências Jurídico-Econômicas e atua no desenvolvimento de competências de liderança, integrando experiências pessoais como montanhismo, yoga e ballet à tomada de decisão estratégica.

Rubia Cynara, diretora administrativa e financeira do Grupo FV Cereais, acumula mais de 26 anos de experiência no agronegócio.

Participou da construção da empresa desde o início, consolidando um faturamento anual superior a R$ 3 bilhões, com foco em finanças, planejamento contábil, tributário, ESG e automação digital.

Serviço

Evento: Café com Negócios – edição setembro

Tema: Liderança que Gera Resultados

Data: 11 de setembro de 2025

Horário: 19h

Local: BYD Dourados – Av. Marcelino Pires, 5.110 – Vila Industrial, Dourados/MS

Inscrições: Sympla

