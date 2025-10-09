Café com Negócios reúne líderes para discutir tendências do mercado imobiliário em MS

O Café com Negócios realiza no dia 21 de outubro, às 8h, mais uma edição em Campo Grande, reunindo empresários e especialistas para discutir o tema “Construção & Mercado Imobiliário – Tendências e Desafios”.

O encontro será sediado na Hyundai Campo Grande, na Avenida Ministro João Arinos, e contará com a participação de representantes de grandes nomes do setor, como HVM, Jooy, Saraiva de Rezende, Todimo e Rafael à Obra.

O debate ocorre em um momento de aquecimento do mercado imobiliário em Mato Grosso do Sul. Segundo o Censo Imobiliário do 2º trimestre de 2025, divulgado pelo Sinduscon-MS, 70% da população do estado pretende comprar um imóvel nos próximos dois anos.

O levantamento aponta que a demanda é impulsionada pelo aumento do emprego e da renda, com foco principal em imóveis para moradia.

Entre os participantes estão Rodolfo Holsback, diretor executivo da HVM Incorporadora; Alessandro Sisan, diretor comercial do Grupo EVO/JOOY Incorporadora; Luiz Octávio Pinho, CEO do Grupo Saraiva de Rezende; Juliano Bortoloto, sócio da Todimo Home Center S/A e do Mundo da Obra Atacarejo; e Rafael Nunes, engenheiro e especialista em financiamento conhecido como “Rafael à Obra”.

Serviço

Data: 21 de outubro de 2025 (terça-feira)

Horário: 8h

Local: Hyundai Campo Grande – Av. Min. João Arinos, 617 – Cidade Jardim – Saída para Três Lagoas | Campo Grande/MS

Inscrições: Sympla

