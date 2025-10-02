Menu
Comportamento

"Caminhos Mudando a Rota": livro propõe autoconhecimento e amor próprio

Obra escrita por Jussara Mathos fala sobre o uso de Caderno de Escrita Terapêutica

02 outubro 2025 - 15h22Carla Andréa

A escritora e terapeuta Jussara Mathos lança, nesta sexta-feira, às 19h30, na Cia de Ideias (Rua dos Vendas, 288 – Vila Antônio Vendas), seu mais novo livro, “Caminhos – Mudando a Rota”.

Formada e certificada em diversas áreas, incluindo PNL, Constelação Familiar, Coaching, Terapias Integrativas, Reiki, Astrologia e Numerologia, Jussara dedica sua carreira ao desenvolvimento humano e à transformação pessoal.

O livro é acompanhado de um Caderno de Escrita Terapêutica, que guia o leitor em um inventário profundo de sua vida, abordando áreas como saúde física e mental, saúde emocional, carreira e trabalho, finanças, relacionamentos, propósito de vida e espiritualidade.

Segundo Jussara, o objetivo não é reviver dores do passado, mas compreendê-las, permitindo que cicatrizem e abram espaço para novos caminhos.

