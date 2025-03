Campanha de doaÃ§Ã£o de livros estÃ¡ recebendo doaÃ§Ãµes de segunda a sexta

Com o objetivo de promover a leitura e o acesso ao conhecimento, a Agência de Regulação de Mato Grosso do Sul (AGEMS), em parceria com a Energisa e outras empresas do Estado, lançou uma campanha de arrecadação de livros.

A ação, que segue até o dia 10 de março, convida a população a contribuir com livros novos ou em bom estado para beneficiar instituições que incentivam a leitura entre diferentes públicos.

O Espaço Energia, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 3901, em Campo Grande, é um dos pontos de arrecadação da campanha. Os interessados em participar podem realizar a doação de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Além da sede da Energisa, o ponto de arrecadação no Espaço Energia está disponível para os colaboradores da concessionária e o público em geral.

A campanha destina as doações a duas instituições: a Gibiteca, um espaço gratuito dedicado ao incentivo da leitura, principalmente de quadrinhos, para o público infanto-juvenil; e a Universidade da Maturidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que atende a um público da terceira idade.

O objetivo é atender a diferentes faixas etárias e promover a leitura como uma atividade essencial para o desenvolvimento pessoal e intelectual, segundo especialistas.

Durante a cerimônia de lançamento da campanha, a coordenadora de Gestão e Projetos da Energisa Mato Grosso do Sul, Fabiana Monfilier, destacou a importância dessa iniciativa. “A Energisa é muito grata por participar desse projeto especial, é um propósito de resgatar a leitura física em uma era digital”, afirmou Fabiana.

