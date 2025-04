Campanha de Páscoa arrecada quase mil caixas de chocolates para instituições beneficente

Com o tema “Páscoa mais doce, coração mais quente”, a campanha de Páscoa 2025 do grupo AME (Amigos da Eldorado) reforçou o espírito solidário entre os colaboradores da Eldorado Brasil Celulose.

A iniciativa resultou na arrecadação de 967 caixas de chocolates, destinadas a instituições beneficentes nas regiões onde a companhia atua.

A mobilização envolveu unidades da empresa em Três Lagoas, São Paulo (SP), Santos (SP) e Andradina (SP), e beneficiou centenas de pessoas por meio de entidades como APAE, Projeto Candeias, Casa da Mulher e Projeto Cazuá do Mangueira, em Três Lagoas; Casa do Menor Leda Furquim Atílio (CAMENOR), em Andradina; Casa da Esperança e Missão Anglicada, em São Paulo; e Casa da Criança de Santo Amaro, em Santos.

Realizada anualmente, a campanha de Páscoa do grupo AME é uma das ações mais tradicionais do programa de voluntariado corporativo da Eldorado. A participação é aberta a todos os colaboradores da empresa, independentemente de integrarem formalmente o grupo.

Criado em 2013, o grupo AME reúne mais de 200 voluntários ativos, entre colaboradores e seus familiares, em ações sociais e comunitárias.

O grupo já beneficiou mais de 10 instituições e promove campanhas regulares, como as de Páscoa e Natal, tendo apadrinhado mais de 500 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Sobre a Eldorado Brasil

Reconhecida mundialmente por sua excelência operacional e compromisso com a sustentabilidade, a Eldorado Brasil Celulose emprega mais de 5 mil colaboradores e produz anualmente cerca de 1,8 milhão de toneladas de celulose de alta qualidade.

A empresa opera um moderno complexo industrial em Três Lagoas, com capacidade de geração de energia renovável, e administra o EBLog, terminal portuário em Santos, responsável pela exportação para mais de 40 países.

