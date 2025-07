Campo Grande celebra canonização de Carlo Acutis com semana especial

Entre os dias 1º e 7 de setembro, a comunidade católica de Campo Grande, terá uma programação especial para a canonização de Carlo Acutis, que se tornará oficialmente o primeiro santo millennial da Igreja Católica.

A Capital tem papel central na história do novo santo: foi na cidade que ocorreu o primeiro milagre reconhecido pela Igreja por intercessão de Carlo Acutis, a cura do menino Matheus Lins Vianna, na Capela do Milagre, no Bairro Jardim Marabá.

A programação da Semana da Canonização de Carlo Acutis incluirá missas, momentos de oração, adoração, vigílias e atividades voltadas especialmente aos jovens, público com o qual o futuro santo tem grande identificação.

O ápice da celebração será no dia 7 de setembro, quando a cerimônia de canonização será transmitida ao vivo, a partir das 5h30 (horário de Mato Grosso do Sul), diretamente do Vaticano para fiéis reunidos na Capela do Milagre.

O evento também contará com a veneração de uma relíquia de Carlo Acutis — o pulôver usado por ele em vida —, além de encontros marianos, quiz temático e uma Noite da Juventude.

Confira a programação completa:

01/09 – Segunda-feira

19h – Chegada da relíquia (pulôver de Carlo) e Missa de Abertura

Matriz de São Sebastião – Rua Minas Gerais, 549 – Monte Carlo

02/09 – Terça-feira

18h30 – Hora da Graça e distribuição de pétalas

19h – Santa Missa

Capela do Milagre – Rua Ismael Silva, 10 – Jardim Marabá

03/09 – Quarta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Quiz sobre Carlo Acutis

Capela do Milagre

04/09 – Quinta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

Capela do Milagre

22h – Vigília com Adoração ao Santíssimo

Tema: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”

Matriz de São Sebastião

05/09 – Sexta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Noite da Juventude

Capela do Milagre

06/09 – Sábado

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Noite Mariana

Capela do Milagre

07/09 – Domingo (Dia da Canonização)

05h – Café da manhã (Salão da Divina Providência)

05h30 – Transmissão ao vivo da Canonização direto do Vaticano

Capela do Milagre

09h – Chegada e veneração da relíquia

10h – Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis

Matriz de São Sebastião

11h30 – Almoço de Encerramento (comercializado)

Clube Estoril – Campo Grande/MS

