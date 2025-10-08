Para a criançada: Dia das Crianças tem diversão para toda família na Capital; confira

Campo Grande se transforma em um verdadeiro parque de diversões neste fim de semana, com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças (12).

Shoppings, parques e espaços culturais da Capital oferecem atividades gratuitas e pagas — de oficinas criativas e recreação a personagens, cinema e atrações temáticas — garantindo diversão para toda a família.

Pátio O Shopping do Centro: dia 11 de outubro, das 13h às 16h, na Praça de Eventos, terá Salãozinho e Cabelo Maluco, Blitz do Brincar, Brincadeiras e recreação gratuita.

SESC: 11 de outubro, das 13h às 16h, no 2º piso do Pátio O Shopping do Centro. Terá oficina de balangandã, pintura no gesso, fantoche de feltro e jogo de xadrez gigante.



Shopping Campo Grande: de 9 a 12 de outubro, atividades gratuitas:

Espaço Kids com oficinas de desenho e pintura facial (15h às 20h)

Oficina Heyluli de personalização de bonecas Metoo (16h30 às 19h30)

Oficina Biscoitê “Biscoitos astronautas” – coma e se divirta (15h às 16h)

Presença diária do urso Pudim da Criamigos

Espaço Kids em frente à loja Biscoitê – vagas pelo app do Shopping Campo Grande

Atrações pagas:

Magic Dragon: brinquedo temático com escorregadores, dragões e piscina de bolinhas. R$ 50 por 50 minutos.

Adoleta Jump Park: maior parque inflável da América Latina (1.600 m²). R$ 59,90 por 30 minutos.

Ita Center Park: parque de diversões no estacionamento do Carrefour. Ingressos a partir de R$ 15.

Feira de Livros Leiturinha: livros a partir de R$ 6,90 – entrada gratuita.

Cinemark: filmes “A Casa Mágica da Gabby” (livre) e “Totto-Chan: A Menina na Janela” (10 anos).

Shopping Norte Sul Plaza: de 11 e 12 de outubro, das 15h às 17h, atividades gratuitas:

Pipoca e pintura facial (em frente à Havaianas e Magazine Luiza)

Oficina de pintura em gesso e algodão-doce (praça central entre Riachuelo e Anita)

Apresentação de dança (11/10 – Loja Elephant)

Música ao vivo e recreação (Fort Atacadista – 16h às 18h)

Oficina de Artesanato

11/10: Jogo da velha em feltro

12/10: Acessórios infantis

(Inscrições gratuitas pelo app Clube+ do shopping)

Cinema Cinépolis:

Pipoca gratuita para crianças em sessões participantes (6 a 12/10).

Grupo Pereira – Comper e Fort Atacadista:

Comper Itanhangá

11/10 – 17h às 21h30

Feira Ziriguidum, personagens, Carretão da Alegria, pintura facial, pipoca, algodão-doce, sorvete, música, contação de histórias e palhaços.

Doação solidária: 1kg de alimento para a Casa da Criança Peniel.

Comper Jardim dos Estados

11/10 – a partir das 10h

Recreação, pintura facial, escultura em balões, pipoca, algodão-doce e sorvete.

Fort Atacadista Cafezais

11/10 – 10h às 12h

Oficina de slime, recreação e música.

Fort Atacadista Norte Sul Plaza

10/10 – 16h às 18h

Oficina de pintura em gesso e pintura facial.

Bioparque Pantanal: 11 de outubro, das 8h30 às 14h30 (entrada até 13h30). Programação:

6h: Passarinhada – observação de aves (Global Big Day) – inscrições por aqui

10h: Apresentação da Sereia e do Herói das Águas no tanque “Neotrópico”

Exposição “Cascudos Brasil” – conservação e educação ambiental

