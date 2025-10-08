Para a criançada: Dia das Crianças tem diversão para toda família na Capital; confira

Campo Grande se transforma em um verdadeiro parque de diversões neste fim de semana, com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças (12).
Shoppings, parques e espaços culturais da Capital oferecem atividades gratuitas e pagas — de oficinas criativas e recreação a personagens, cinema e atrações temáticas — garantindo diversão para toda a família.
Pátio O Shopping do Centro: dia 11 de outubro, das 13h às 16h, na Praça de Eventos, terá Salãozinho e Cabelo Maluco, Blitz do Brincar, Brincadeiras e recreação gratuita.
SESC: 11 de outubro, das 13h às 16h, no 2º piso do Pátio O Shopping do Centro. Terá oficina de balangandã, pintura no gesso, fantoche de feltro e jogo de xadrez gigante.
Shopping Campo Grande: de 9 a 12 de outubro, atividades gratuitas:
Espaço Kids com oficinas de desenho e pintura facial (15h às 20h)
Oficina Heyluli de personalização de bonecas Metoo (16h30 às 19h30)
Oficina Biscoitê “Biscoitos astronautas” – coma e se divirta (15h às 16h)
Presença diária do urso Pudim da Criamigos
Espaço Kids em frente à loja Biscoitê – vagas pelo app do Shopping Campo Grande
Atrações pagas:
Magic Dragon: brinquedo temático com escorregadores, dragões e piscina de bolinhas. R$ 50 por 50 minutos.
Adoleta Jump Park: maior parque inflável da América Latina (1.600 m²). R$ 59,90 por 30 minutos.
Ita Center Park: parque de diversões no estacionamento do Carrefour. Ingressos a partir de R$ 15.
Feira de Livros Leiturinha: livros a partir de R$ 6,90 – entrada gratuita.
Cinemark: filmes “A Casa Mágica da Gabby” (livre) e “Totto-Chan: A Menina na Janela” (10 anos).
Shopping Norte Sul Plaza: de 11 e 12 de outubro, das 15h às 17h, atividades gratuitas:
Pipoca e pintura facial (em frente à Havaianas e Magazine Luiza)
Oficina de pintura em gesso e algodão-doce (praça central entre Riachuelo e Anita)
Apresentação de dança (11/10 – Loja Elephant)
Música ao vivo e recreação (Fort Atacadista – 16h às 18h)
Oficina de Artesanato
11/10: Jogo da velha em feltro
12/10: Acessórios infantis
(Inscrições gratuitas pelo app Clube+ do shopping)
Cinema Cinépolis:
Pipoca gratuita para crianças em sessões participantes (6 a 12/10).
Grupo Pereira – Comper e Fort Atacadista:
Comper Itanhangá
11/10 – 17h às 21h30
Feira Ziriguidum, personagens, Carretão da Alegria, pintura facial, pipoca, algodão-doce, sorvete, música, contação de histórias e palhaços.
Doação solidária: 1kg de alimento para a Casa da Criança Peniel.
Comper Jardim dos Estados
11/10 – a partir das 10h
Recreação, pintura facial, escultura em balões, pipoca, algodão-doce e sorvete.
Fort Atacadista Cafezais
11/10 – 10h às 12h
Oficina de slime, recreação e música.
Fort Atacadista Norte Sul Plaza
10/10 – 16h às 18h
Oficina de pintura em gesso e pintura facial.
Bioparque Pantanal: 11 de outubro, das 8h30 às 14h30 (entrada até 13h30). Programação:
6h: Passarinhada – observação de aves (Global Big Day) – inscrições por aqui
10h: Apresentação da Sereia e do Herói das Águas no tanque “Neotrópico”
Exposição “Cascudos Brasil” – conservação e educação ambiental
